الفضائية المصرية والمحور وصدي البلد تعرض برنامج “المرايا.. وبسكال وكرارة وطوني أبرز الضيوف

كتبت – إنجي لطفي

تعرض شاشة الفضائية المصرية بالتلفزيون المصري وقناتي صدي البلد والمحور، خلال شهر رمضان، برنامج ” المرايا” من تقديم ألاء لاشين وإنتاج شركة ترافليز ميديا.

وتعتمد فكرة البرنامج على استحضار تاريخ الضيف بداية من مرحلة طفولته مدعمة بالصور ثم شبابه وعمله والمواقف التي تعرض لها في حياته.

وعن أبرز ضيوف البرنامج من بينهم حسن الرداد، أمير كرارة، وليد توفيق، ماجد المصري، داليا البحيري، وائل جسار، ورانيا فريد شوقي، وطوني خليفة، ولبني عبد العزيز، وعزت أبو عوف، عمرو يوسف، ونضال الأحمدية، وبسكال مشعلاني، وهاني رمزي، وكندة علوش.

رابط برومو البرنامج