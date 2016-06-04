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القبض على سائق وعاطل بحوزتهما سلاح نارى بدون ترخيص ومخدرات بالإسماعيلية

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القبض على سائق وعاطل بحوزتهما سلاح نارى بدون ترخيص ومخدرات بالإسماعيلية القبض على سائق وعاطل بحوزتهما سلاح نارى بدون ترخيص ومخدرات بالإسماعيلية
تمكنت مباحث الإسماعيلية، من ضبط متهمين أحدهما يتاجر فى الهيروين، والأخر بحوزته سلاح ناري غير مرخص، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتحرير محضرا بالواقعة، وإحالة المتهمين للنيابة.

كان اللواء على عزازى مدير أمن الإسماعيلية، قد تلقى إخطارا من المباحث يفيد بورود معلومات لضباط وحدة مباحث مركز القنطرة غرب مفادها حيازة "محمود. ع. أ" 29 سنة عاطل، مقيم أبوطفيلة بدائرة مركز القنطرة غرب، سلاح نارى، حيث تم إعداد مأمورية استهدفت المتحرى عنه سالف الذكر، أسفرت عن ضبطه بالإشتراك مع قطاع الأمن العام فرع الإسماعيلية "الإدارة العامة للأسلحة والذخائر غير المرخصة"، وبحوزته طبنجة صوت معدلة عيار 9 مم، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للسلاح بقصد الدفاع.

كما وردت معلومات لضباط وحدة مباحث مركز القصاصين، مفادها أن "محمد. ح. أ" 31 سنة سائق، مقيم عزبة الحلوس بدائرة مركز الإسماعيلية، ينقل ويروج المواد المخدرة خاصة جوهر الهيروين من البر الشرقى للبر الغربى للقناة عبر معدية نمرة 6، مستخدماً فى ذلك السيارة رقم ط ص م 2661 ماركة مازردا 3 سوداء اللون، وأنه يخفى تلك المواد المخدرة بمخازن سرية داخل السيارة.

تم إعداد مأمورية ضمت ضباط وحدة مباحث مركز القصاصين بالاشتراك مع ضباط وحدة مباحث قسم أول، استهدفت المتحرى عنه سالف الذكر أسفرت عن ضبطه، عقب وصوله للبر الغربى للقناة بمعدية نمرة 6 ــ دائرة قسم أول وبحوزته عدد (3) قوالب من جوهر الهيروين المخدر وزنت (750 جراما) مخبأين بمخزن سرى أسفل فرامل اليد بالسيارة، وهاتف محمول.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه، والسيارة لنقل وترويج المواد المخدرة.

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