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سقوط سائق بحوزته 750 جراما من الهيروين فى الإسماعيلية

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سقوط سائق بحوزته 750 جراما من الهيروين فى الإسماعيلية سقوط سائق بحوزته 750 جراما من الهيروين فى الإسماعيلية
تمكن ضباط مباحث مركز القصاصين فى الإسماعيلية، بالاشتراك مع مباحث قسم أول الإسماعيلية، من القبض على سائق بحوزته 3 قوالب هيروين تزن 750 جراما بقصد الإتجار.

تلقى اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من اللواء محمود خليل مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بورود معلومات إلى الرائد محمد على رئيس وحدة مباحث مركز القصاصين، مفادها قيام المتهم "محمد .ح .أ" 31سنة سائق مقيم عزبة الحلوس ــ دائرة مركز الإسماعيلية، بنقل وترويج المواد المخدرة خاصة جوهر الهيروين المخدر من البر الشرقى للبر الغربى للقناة، عبر معدية نمرة 6، مستخدماً فى ذلك السيارة رقم ط ص م 2661 ماركة مازردا 3 سوداء اللون، وأنه يقوم بإخفاء تلك المواد المخدرة بمخازن سرية داخل السيارة.

على الفور تم إعداد مأمورية ضمت ضباط وحدة مباحث مركز القصاصين بالاشتراك مع ضباط وحدة مباحث قسم أول، استهدفت المتحرى عنه سالف الذكر أسفرت عن ضبطه، عقب وصوله للبر الغربى للقناة بمعدية نمرة 6 ــ دائرة قسم أول، وبحوزته ( 3 ) قوالب من جوهر الهيروين المخدر وزنت حوالى ( 750 جراما ) مخبأة بمخزن سرى أسفل فرامل اليد بالسيارة، وهاتف محمول.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، والهاتف المحمول لتسهيل الإتصال بعملائه والسيارة لنقل وترويج المواد المخدرة، تم التحفظ على المتهم والمضبوطات وتحررالمحضر اللازم بواقعة الضبط وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.


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