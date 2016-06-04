مباحث الإسماعيلية تضبط 6 متهمين مطلوبين فى قضايا مخدرات وقتل

تمكنت مباحث الإسماعيلية، اليوم السبت، من ضبط 6 متهمين مطلوبين فى قضايا قتل ومخدرات، وتم التحفظ على المتهمين وتقديمهم للنيابة لإعادة محاكمتهم وتنفيذ الأحكام الصادرة ضدهم.

كان اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارًا من المباحث يفيد بتمكن مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية الأمن من ضبط المتهم "فرج.ف.ح" 38 سنة، نجار مسلح مقيم عين شمس ــ القاهرة مطلوب التنفيذ عليه فى الجناية رقم 6674 لسنة 2012 قسم المطرية ــ القاهرة، والمقضى فيها بالإعدام بتهمة "قتل"، والمتهم "طلال إ س" 35 سنة تاجر مواشى مقيم القلج ــ الخانكة ــ القليوبية، مطلوب التنفيذ عليه فى الجنايات رقم 2864 لسنة 2008 مركز الخانكة، والمقضى فيها بالسجن 10 سـنـوات، بتهمة "مخدرات" والقضية رقم 18304 لسنة "2008 مركز الخانكة"، والمقضى فيها بالسجن 3 سـنوات بتهمة "مخدرات" والقضية رقم 3943 لسنة 2014 مركز الخانكة، والمقضى فيها بالسجن 10 سـنوات بتهمة "مخدرات".

وتمكنت المباحث من ضبط المتهم "خالد خ ع" 30 سنة عاطل مقيم عبدالحكيم عامر ــ دائرة قسم ثان مطلوب التنفيذ عليه فى الجناية رقم 5681 لسنة 2013 قسم ثان، والمقضى فيها بالسجن 5 سـنـوات بتهمة سلاح نارى وذخيرة.

وتم ضبط المتهم "شكرى.ع.أ" 26 سنة حاصل على دبلوم صنايع مقيم فاقوس الشرقية مطلوب التنفيذ عليه فى الجناية رقم 6220 لسنة 2015 مركز القنطرة غرب، والمقضى فيها بالسجن 3 ســنـوات بتهمة "مخدرات".

والمتهم "محمد .خ. د" 27 سنة عاطل مقيم شارع رضا ــ دائرة قسم ثان مطلوب التنفيذ عليه فى الجناية رقم 157 لسنة 2014 قسم ثان، والمقضى فيها بالسجن 5 سـنـوات بتهمة "سلاح".

والمتهم "ثروت.م.ا" 38 سنة عاطل مقيم بنى حسن ــ دائرة مركز أولاد صقر الشرقية مطلوب التنفيذ عليه فى الجناية رقم 11698 لسنة 2013 مركز أولاد صقر، والمقضى فيها بالسجن 10 سـنوا ت بتهمة "شروع فى قتل".

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