السيطرة على حريق فى شقة سكنية بمصر الجديدة

شب حريق فى شقة سكنية بأحد العقارات بشارع بغداد فى منطقة مصر الجديدة، وانتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان، وتمت السيطرة على النيران قبل امتدادها لباقى الوحدات المجاورة، دون وقوع إصابات.

تلقت غرفة الحماية المدنية بالقاهرة بلاغاً من غرفة النجدة، يفيد بنشوب حريق فى شقة سكنية بمصر الجديدة، وعلى الفور انتقل اللواء جمال حلاوه مدير الحماية المدنية والفريق المرافق له، وبصحبتهم 4 سيارات إطفاء، وتم محاصرة النيران من جميع الاتجاهات، وتم إخماد الحريق دون معرفة أسبابه.

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