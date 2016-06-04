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تنفيذ 302 حكم وضبط 78 هاربًا من أحكام قضائية خلال حملة أمنية بالإسماعيلية

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تنفيذ 302 حكم وضبط 78 هاربًا من أحكام قضائية خلال حملة أمنية بالإسماعيلية تنفيذ 302 حكم وضبط 78 هاربًا من أحكام قضائية خلال حملة أمنية بالإسماعيلية
شنت إدارة مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الإسماعيلية، حملة أمنية برئاسة العقيد أحمد سالم رئيس مباحث تنفيذ الأحكام بالإسماعيلية، تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية، وتمكنت الحملة من تنفيذ 302 حكم متنوع، منها 204 حكم جزئى و43 حكم غرامات، 25 حكم سايرة و13 حكم مخالفات و10 أحكام مستأنفة و8 أحكام جنائية.

كما تمكنت الحملة من ضبط 78 متهمًا هاربا محكومًا عليه، حيث تم تحرير المحاضر اللازمة بوقائع الضبط وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية.


>- تنفيذ 374 حكما وضبط 84 هاربا من أحكام قضائية خلال حملة أمنية بالإسماعيلية

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