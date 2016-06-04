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اندلاع النيران فى7 منازل بأسيوط بسبب ارتفاع درجات الحرارة

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اندلاع النيران فى7 منازل بأسيوط بسبب ارتفاع درجات الحرارة اندلاع النيران فى7 منازل بأسيوط بسبب ارتفاع درجات الحرارة
تسبب حريقان اندلعا قبل قليل فى احتراق 7 منازل متجاورة بقرية باقور بمركز أبوتيج بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

تلقى اللواء عبد الباسط دنقل مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد ورود بلاغ من أهالى قرية باقور التابعة للمركز بنشوب حريق هائل وارتفاع ألسنة النيران، بثلاثة منازل متجاورة والتهمت جميع محتوياتها دون خسائر فى الأرواح.

كما تلقى بلاغا بنشوب حريق آخر فى القرية نفسها، طال 4 منازل متجاورة ملك دون وقوع خسائر فى الأرواح .

وتمكن الأهالى وقوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وجار رصد الخسائر والتلفيات، وتحررت المحاضر اللازمة وجار العرض على النيابة.

السيطرة على حريق فى شقة سكنية بمصر الجديدة

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