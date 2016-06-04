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تجديد حبس محمد على بشر و2 آخرين لاتهامهم بالتخابر مع دولة أجنبية

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تجديد حبس محمد على بشر و2 آخرين لاتهامهم بالتخابر مع دولة أجنبية تجديد حبس محمد على بشر و2 آخرين لاتهامهم بالتخابر مع دولة أجنبية
قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، اليوم السبت، تجديد حبس القيادى الإخوانى الدكتور محمد على بشر وزير التنمية المحلية الأسبق و2 آخرين 45 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتخابر مع دولة أجنبية للإضرار بأمن البلاد، وتنظيم مظاهرات الهدف منها تعطيل عمل مؤسسات الدولة، عقدت الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان، ومحمد عمار.

كانت نيابة أمن الدولة العليا قد أسندت إلى محمد على بشر وباقى المتهمين عدة تهم منها ارتكاب جرائم التخابر مع دول أجنبية، بقصد الإضرار بمركز السياسى والاجتماعى والاقتصادى، والاشتراك فى اتفاق جنائى بغرض قلب نظام الحكم، والانضمام إلى جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام الدستور والقانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل القوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، وتتخذ من الإرهاب وسيلة لتنفيذ أغراضها.


>تجديد حبس الإخوانى محمد على بشر و 5آخرين لاتهامهم بالتخابر مع دولة أجنبية

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مصر 365

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