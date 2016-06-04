ضبط 1594 مخالفة مرورية متنوعة فى الإسماعيلية

نظمت مديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع إدارة مرور الإسماعيلية حملة مرورية وأمنية، تنفيذا لتوجيهات اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية، بضرورة عودة الانضباط المرورى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وأخطرت النيابة المختصة لاتخاذ اللازم نحو المخالفين.

وتمكنت الحملة التى رأسها العميد محمد عامر مدير إدارة المرور من تحرير وضبط 1594 مخالفة مرورية متنوعة شملت 505 مخالفات مرورية "نموذج 125"، و122 مخالفة إزالة ملصقات، و111 مخالفة انتظار خاطئ، وحجز 4 سيارات، و220 مخالفة سحب رخص قيادة وتسيير، و99 مخالفة تحدث فى المحمول أثناء القيادة، و103 مخالفات عدم استخدام حزام الأمان، و101 مخالفة تجاوز السرعة "رادار" و97 مخالفة سحب رخص لعدم الصلاحية الفنية، وسحب 92 رخصة لمخالفة البيئة.

كما تمكنت الحملة من ضبط 25 دراجة نارية بدون لوحات معدنية بنطاق الإقليم وتحرير 16 مخالفة انتهاء رخصة تسيير دراجة نارية و14 مخالفة انتهاء رخصة قيادة دراجة نارية و85 مخالفة عدم ارتداء خوذة.

القبض على سائق وعاطل بحوزتهما سلاح نارى بدون ترخيص ومخدرات بالإسماعيلية