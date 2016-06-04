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محافظ سوهاج يستجيب للنائب مصطفي سالم ويأمر بفتح تحقيق حول حرائق نزلة عمارة

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4 يونيو 2016 | 4:35 مساءً

 

م

كلف الدكتور ايمن عبد المنعم محافظ سوهاج، إدارة الشئون القانونيه بديوان عام المحافظة،  بإعداد مذكرة تفصيلية عن ماشهدته قرية نزلة عمارة من حرائق خلال الأسبوعين الماضيين، وتحديد المسئولين عن عدم تشغيل مواتير رفع المياه بمحطة مياه نزله عمارة والتى تم تركيبها ولم يتم تشغيلها لحاجتها لمستلزمات بسيطة تقدر بمئات الجنيهات مع أحالة المتسببين للتحقيق وكذلك عن المتسببين فى عدم تشغيل وحدة المطافى الموجودة بالقرية.

كما وجه المحافظ،  بسرعة إخطار شركة المياة وإدارة الحماية المدنية لاعداد تقرير عن سبب عدم تفعيل  وتشغيل وحدة المطافئ المقامة فعلاً بالقرية ولم يتم تشغيلها حتى الان وعن أسباب شكوى المواطنين من الضعف الشديد للمياه وتكرار أنقطاعها وموقف مواتير رفع المياه بالقريه والعمل على اتخاذ الاجراءات اللازمة لتشغيل وحدة المطافى ومواتير رفع المياة وازالة كافة المعوقات امام تشغيلهم.

جاء ذلك بناء على المذكرة التى تقدم بها النائب مصطفى سالم عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الاحرار بطهطا، والتى يطالب فيها المحافظ بتفعيل تأشيرته السابقة بتاريخ 20 ديسمبر 2015 بشان تشغيل وحدة مطافئ نزلة عمارة نظرا للحاجه الشديده لها بسب تكرار الحرائق بالقريه نظرا للارتفاع الشديد فى درجة الحراره وضعف وأنقطاع المياه المتكرر عن القريه ،،، مضيفا الى تعرض القريه لحريق بعدد 13 منزل و راح ضحيته ربة منزل بسبب عدم تمكن الاهالى من أطفاء الحريق لعدم وجود مياة  او مطافئ بالقريه، هذا وتضمنت مذكرة وكيل لجنة الخطة والموازنة مصطفى سالم والتى تقدم بها لمحافظ سوهاج ضرورة فتح تحقيق حول ما حدث.

 

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                                                  المستند الذى تقدم به النائب

2016-06-04

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