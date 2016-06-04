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سفير مصر بموسكو: رغبة روسية كبيرة في مضاعفة وارداتها من المنتجات الزراعية المصرية

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سفير مصر بموسكو: رغبة روسية كبيرة في مضاعفة وارداتها من المنتجات الزراعية المصرية سفير مصر بموسكو: رغبة روسية كبيرة في مضاعفة وارداتها من المنتجات الزراعية المصرية

السفير المصري بموسكو الدكتور محمد البدري

قال السفير المصري بموسكو الدكتور محمد البدري إن الفترة الماضية شهدت اتصالات ومحادثات بين الجانبين المصري والروسي بهدف زيادة الصادرات المصرية الى روسيا خاصة المنتجات الزراعية.

وأضاف البدري في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الاوسط أن هناك رغبة كبيرة من الجانب الروسي في استيراد المنتجات الزراعية من خاصة في ظل توتر العلاقات الروسية التركية، مشيرا إلى أنه تم عقد لقاءات بين الجهات المصدرة في مصر والمستوردين في روسيا بهدف تذليل عقبات زيادة التصدير الى السوق الروسية.

وأكد أن السفارة المصرية بموسكو تبذل جهودا كبيرة في هذا الصدد، مرجعا عدم تحقيق طفرة في الصادرات المصرية إلى روسيا حتى الآن إلى الأوضاع الاقتصادية العالمية بجانب الظروف الاقتصادية الداخلية في روسيا خاصة بعد الهبوط الحاد في سعر الروبل.

ولفت إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر وروسيا تراجع في 2015 بنسبة 3ر25 في المائة مقارنة بما كان عليه في 2014، حيث تراجع حجم الصادرات المصرية إلى روسيا بنسبة 4ر23 في المائة وفي نفس الوقت تراجعت الواردات المصرية من روسيا بنسبة 5ر25%.

وحول أهم الصادرات المصرية الى روسيا.. أوضح السفير محمد البدري أنها تتمثل في الفاكهة الطازجة مثل البرتقال والعنب والفراولة الطازجة والمجمدة والخضروات الطازجة مثل البطاطس والبصل والثوم والطماطم والخضرات المجففة والمجمدة بالإضافة إلى الملابس واكسسواراتها.

وأضاف البدري أنه من بين أهم الصادرات المصرية إلى روسيا أيضا، الأجهزة الكهربائية والسجاد ومصنوعات البلاستيك والملابس والأدوات الصحية والزيوت والمفروشات المنزلية ومعدات الإضاءة والسراميك.

ونوه بأن أهم الواردات المصرية من روسيا تتمثل في الوقود والزيوت المعدنية ومنتجاتها، والفحم والقمح والسيارات والأخشاب وكتل الحديد والصلب والورق وأجهزة كهربائية وسفن ومراكب ومنتجات كيميائية والأسمدة والعلف.

أ ش أ

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