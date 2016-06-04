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بالصور.. رئيس الوزراء عن مدينة المحلة: لن نترك تلك القلعة الصناعية دون الاستفادة منها

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بالصور.. رئيس الوزراء عن مدينة المحلة: لن نترك تلك القلعة الصناعية دون الاستفادة منها بالصور.. رئيس الوزراء عن مدينة المحلة: لن نترك تلك القلعة الصناعية دون الاستفادة منها
قال المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، إن مدينة المحلة "فى أعيننا"، مشيرا إلى أن الدولة لديها توجه كبير لإعادة تشغيل مصانع تلك المدينة، متابعا: "لن نترك تلك القلعة الصناعية دون الاستفادة منها".

اجتماع رئيس الوزراء بنواب الغربية (1)

وأضاف خلال لقائه بنواب الغربية، أن أى قرار يتم اتخاذه يضع فى اعتباره المصلحة العامة ومصلحة المواطن، مشيرا إلى أنه سيتم تشكيل لجنة فنية متخصصة فورا لبحث المشكلات التى تواجه صناعة الدواجن فى ، مؤكدا أن هذا القطاع سيلقى اهتماما كبيرا خاصة وأن استثماراته كبيرة جدا.

وأشار إلى أن ستقف فى وجه كافة الممارسات الضارة فى الأسواق، مثل الاحتكار والانتهازية، سواء فى ملف الأدوية أو فى غيره من الملفات.

وأكد أن الحكومة قررت شراء كميات كبيرة من الأرز لتأمين احتياجات السوق، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك، مشيرا إلى أنه جار مصادرة المضبوطات وإعادتها للسوق مرة أخرى.

اجتماع رئيس الوزراء بنواب الغربية (3)

واختتم رئيس مجلس الوزراء حديثه، بالتأكيد على حرص الحكومة على التنسيق مع البرلمان، مشيرا إلى أن ما يقدم من النواب للحكومة يتم الاستماع له بشكل جيد جدا، ويتم تنفيذ جزء كبير من تلك المطالب، مؤكدا أن التواصل يجب أن يستمر بين الحكومة والبرلمان.

اجتماع رئيس الوزراء بنواب الغربية (2)

اجتماع رئيس الوزراء بنواب الغربية (4)

اجتماع رئيس الوزراء بنواب الغربية (5)
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مصر 365

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