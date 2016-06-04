كيفانش تاتليتوغ يلهمك إطلالات شبابية عصرية

لقد نال الممثل التركي "كيفانش تاتليتوغ" Kivanc Tatlitug أو المعروف بـ "مهند التركي" شهرة واسعة ولاسيما في وطننا العربي، حيث، إلى جانب براعته بالتمثيل، فهو نجم وسيم ويتمتع بأسلوب عصري ومميز في الموضة. ولهذا فقد بدأ الكثير من الشبان العرب يستوحون منه إطلالاتهم اليومية، وتسريحات شعرهم وأسلوبهم في الموضة بشكل عام.

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ولهؤلاء قمنا اليوم بجمع بعض الإطلالات الخاصة بـ "كيفانش تاتليتوغ" Kivanc Tatlitug والتي اتسمت بالعفوية والبساطة. ومن متابعتنا لأسلوبه في الموضة، لاحظنا أنه يميل في خياراته للنمط الشبابي، وبشكل خاص سروال الجينز الذي لا يستغني عنه في معظم المناسبات وخاصة الصباحية، وينسقه مع التشيرت القطنية أو القمصان الخفيفة، والتي في الكثير من الأحيان تكون من الجينز أيضاً.

وفي بعض المناسبات يختار "كيفانش تاتليتوغ" Kivanc Tatlitug الأسلوب الرسمي ويرتدي البدلة الرجالية السوداء، وقد شاهدناه في زفافه بأجمل إطلالة ببدلة التوكسيدو التي نسق معها ربطة عنق سوداء وحذاء أنيقاً من الجلد الأسود أيضاً.

وفي حال كنت من الشبان الذين يفضلون النمط العصري، لكن بأسلوب بعيد عن المبالغة، أنصحك بأن تستوحي من "كيفانش تاتليتوغ" Kivanc Tatlitug أجمل الإطلالات.