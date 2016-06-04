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"غوتشي كروز" 2017 بين الرومانسية والروك أند رول

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الجمعة 03-06-2016 16:04

قدمت دار "غوتشي" Gucci يوم أمس عرضها الجديد لمجموعة الكروز للعام 2017 في لندن في "ويستمنيستر آبي" Westminster Abbey، ومرة جديدة استطاع المدير الابداعي للدار "اليساندرو ميشيل" Alessandro Michele من أن يُبهرنا بعرضٍ متنوعٍ مُبدعٍ جمع فيه بين الألبسة النسائية والألبسة الرجالية.
وقد اجتمعت عناصر عدة في هذا العرض الرائع جعلته ربما من أغنى العروض التي شاهدناها هذا الموسم، حيث استوحى "ميشيل" Michele من حقب تاريخية مختلفة في هذه المجموعة أعادنا بها الى زمن الخمسينيات، والستينيات، والسبعينيات والثمانينات، كما أن نمط الروك أند رول كان واضحاً من خلال الاكسسوارت المعدنية والمسامير التي رصّعت العديد من التصاميم، وقد مُزج هذا النمط مع الأسلوب الرومانسي الأنثوي، كما أن التاريخ كان حاضراً في المجموعة مع النمط القوطي الدراماتيكي، وبما أن العرض كان في لندن فقد شاهدنا أيضاً الكثير من الأفكار التي استوحيت من هذا البلد ومن حضارته الغنية.
وكذلك فقد شاهدنا تنوعاً في الاكسسوار وأفكار مبتكرة قدمها على شنط اليد، الأحذية، المجوهرات والنظارات الشمسية.
لقد استطاع "اليساندرو ميشيل" Alessandro Michele أن يذهب بدار "غوتشي" Gucci الى عالم جديد مملوء بالسحر والابداع.

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سيدتي