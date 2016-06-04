أخبار عاجلة

فيديو.. وزير الأوقاف: الاعتداء على أي كنيسة هو بمثابة اعتداء على المسجد -
فيديو.. برلماني يطالب بإعادة هيكلة وزارة الداخلية -
إيفرتون يوقف قطار انتصارات ليستر ستي ويفوز عليه 4 - 2 -
البابا تواضروس يعزي شهداء طنطا: أحياء في قلوبنا.. وأحضان المسيح تعزينا -
مساعد وزير الداخلية الأسبق: الجماعات الإرهابية سيطرت على الشباب بالأموال -
الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
فيديو| شوبير: غير راض عن مداخلة شيكابالا.. وحسام حسن يحتاج للهدوء -
فيديو| شوبير: «لما كنت بختلف مع حد زمان كنت بطلع عينه في برنامجي» -
نجل خادم "المرقسية": بقول لأخويا اللي فجر نفسه في أبويا هتشوف عذاب عظيم (فيديو) -
مساء dmc - حلقة الأحد 9-4-2017 مع إيمان الحصري "تغطية خاصة لحادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. موضة
  5. سيدتي

من النجمات: فساتين سهرة راقية لإطلالة محافظة وساحرة

Google+ Print

السبت 04-06-2016 16:37

ليس من الضروري أن ترتدي النساء فساتين السهرة المكشوفة ليحصلن على أناقة باهرة. على العكس، فإنّ النساء يستطعن أن يفرضن جمالهنّ بوساطة أناقتهن المحافظة والراقية، حتى في فساتين السهرة؛ وأكبر دليل على ذلك هو اختيار النجمات العالميات لفساتين ذات نمط محافظ على السجادة الحمراء وظهورهن بأجمل الإطلالات.

نجمات موريكس دور يتألقن بأرقى التصاميم

هذا النمط من فساتين السهرة أصبح هو النمط الرائج؛ ومؤخّراً، شاهدنا كثيرات من النجمات العالميات، وقد تألقت بفساتين السهرة ذات الأكمام الطويلة والقصّات المحتشمة على سجّادة مهرجان "كان" الحمراء، مثل: "ايفا لونغوريا" Eva Longoria ، التي اختارت فستاناً أبيض، من تصميم "بالميلا رولاند " Pamella Roland، وكذلك "ماريون كوتيارد" Marion Cotillard ، التي تألقت بفستان برّاق، من "ديور" Dior، ونجمة بوليوود "سونام كابور" Sonam Kapoor، التي بدت رائعة في فستان أبيض، اختارته من "رالف اند روسوRalph&Russo".
وقبل هؤلاء النجمات، شاهدنا كثيرت من النجمات العالميات، اللواتي اخترنا تصاميم الفساتين ذات الأكمام الطويلة في أهمّ المناسبات مثل: "انجيلينا جولي"Angelina Jolie بالفستان الأخضر الرائع، من "فيرساتشي" Versace، و"آن هاثاوي" Anne Hathaway بالفستان الذهبي من "ارماني بريفيه" Armani Prive ، والقائمة تطول.
اختاري أجمل تصاميم فساتين السهرة ذات الأكمام الطويلة لتتألقي في مناسباتك الفاخرة بكلّ رونق وأناقة ورقيّ.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي