من النجمات: فساتين سهرة راقية لإطلالة محافظة وساحرة

ليس من الضروري أن ترتدي النساء فساتين السهرة المكشوفة ليحصلن على أناقة باهرة. على العكس، فإنّ النساء يستطعن أن يفرضن جمالهنّ بوساطة أناقتهن المحافظة والراقية، حتى في فساتين السهرة؛ وأكبر دليل على ذلك هو اختيار النجمات العالميات لفساتين ذات نمط محافظ على السجادة الحمراء وظهورهن بأجمل الإطلالات.

نجمات موريكس دور يتألقن بأرقى التصاميم

هذا النمط من فساتين السهرة أصبح هو النمط الرائج؛ ومؤخّراً، شاهدنا كثيرات من النجمات العالميات، وقد تألقت بفساتين السهرة ذات الأكمام الطويلة والقصّات المحتشمة على سجّادة مهرجان "كان" الحمراء، مثل: "ايفا لونغوريا" Eva Longoria ، التي اختارت فستاناً أبيض، من تصميم "بالميلا رولاند " Pamella Roland، وكذلك "ماريون كوتيارد" Marion Cotillard ، التي تألقت بفستان برّاق، من "ديور" Dior، ونجمة بوليوود "سونام كابور" Sonam Kapoor، التي بدت رائعة في فستان أبيض، اختارته من "رالف اند روسوRalph&Russo".

وقبل هؤلاء النجمات، شاهدنا كثيرت من النجمات العالميات، اللواتي اخترنا تصاميم الفساتين ذات الأكمام الطويلة في أهمّ المناسبات مثل: "انجيلينا جولي"Angelina Jolie بالفستان الأخضر الرائع، من "فيرساتشي" Versace، و"آن هاثاوي" Anne Hathaway بالفستان الذهبي من "ارماني بريفيه" Armani Prive ، والقائمة تطول.

اختاري أجمل تصاميم فساتين السهرة ذات الأكمام الطويلة لتتألقي في مناسباتك الفاخرة بكلّ رونق وأناقة ورقيّ.