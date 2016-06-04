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من هي العارضة التي تحدّت كايلي جينر بالفستان الأسود

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السبت 04-06-2016 16:08

يضم جيش عارضات بالمان Balmain العديد من النجمات و عارضات الأزياء، حتى أصبحنا نشاهد بعضهم يختار نفس الفستان في بعض الأحيان، كما حدث بين العارضة باربرا بالفن Barbara Palvin التي ارتدت فستان أسود ضيّق سبقتها لإرتداءه نجمة بالمان الأولى كايلي جينر Kylie Jenner.
بدا الفستان جميلاً على الإثنتين على الرغم من اختلاف التنسيق، ففي إطلالة باربرا بالفن شاهدناه مع حذاء كلاسيكي جميل باللون الأسود بينما اختارت كايلي حذاء عصري برباط يحمل توقيع الماركة نفسها، فمن من العارضتين بدت أجمل بهذا الفستان برأيك؟

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سيدتي