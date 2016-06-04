ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة كفر الشيخ.. برقم الجلوس

ينشر اليوم السابع نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة كفر الشيخ لعام 2016 بعد أن اعتمدها، اليوم السبت، بنسبة نجاح 64%.

وحصل الأوائل على 299.5 درجة، حيث حصل على المركز الأول الطالب بلال محمد محمد عبد الكريم بمدرسة الشهيد أحمد هلال بإدارة قلين. والأول مكرر: شيماء على عوض مدرسة الدسوقى بنات بإدارة دسوق، وآلاء خالد أبو الفتوح مدرسة تيدا للتعليم الأساسى إدارة سيدى سالم، وأية أحمد السيد العيسوى مدرسة الحامول للبنات إدارة الحامول، ومحمد على أحمد المغازى مدرسة بيلا للبنين إدارة بيلا، ورحاب صابر فتح الله مدرسة سنديون للبنات إدارة فوه، ومحمد نشأت محمود إسماعيل مدرسة الملاحة الإعدادية إدارة سيدى سالم، وسعد أشرف سعد مدرسة الجرايدة للتعليم الأساسى إدارة بيلا، وأميرة سعيد خليل مدرسة السعيدية بنات إدارة شرق كفر الشيخ، وبشرى أحمد أبو إسماعيل مدرسة العجوزين إدارة دسوق، وأحمد رمزى عبيد المنعم مدرسة الشهيد أحمد هلال إدارة قلين، وإسراء إبراهيم محمد السماحى مدرسة سيدى سالم الإعدادية للبنات إدارة سيدى سالم، وكريم رجب درويش مدرسة الشهيد الصيحى بدسوق إدارة دسوق، وأشرف السيد محمد الشافعي مدرسة الشهيد حمدى إبراهيم الإعدادية إدارة شرق كفر الشيخ .

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