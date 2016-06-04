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محافظ الوادى الجديد يتفقد مواقع إنشاء 26 عمارة سكنية بتكلفة 145 مليون جنيه

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محافظ الوادى الجديد يتفقد مواقع إنشاء 26 عمارة سكنية بتكلفة 145 مليون جنيه محافظ الوادى الجديد يتفقد مواقع إنشاء 26 عمارة سكنية بتكلفة 145 مليون جنيه
تفقد اللواء محمود عشماوى، محافظ الوادى الجديد، المرحلة الأولى لإنشاء 101 عمارة سكنية بتمويل من صندوق تمويل المساكن وذلك فى إطار حرص المحافظة على توفير المسكن المناسب للشباب حيث تتضمن المرحلة الأولى من المشروع إنشاء 2020 وحدة سكنية و404 محلات تجارية و202 وحدة إدارية وتتكون العمارة الواحدة من 6 طوابق الطابق الأول وحدات إدارية ومحلات تجارية والخمسة طوابق الأخرى وحدات سكنية بواقع عدد 4 وحدات سكنية بكل دور.

وأكد المحافظ أن المرحلة الأولى التى يتم العمل بها حاليًا تضم عددًا 26 عمارة سكنية بتكلفة تتجاوز 145 مليون جنيه شاملة البنية التحتية لإجمالى المشروع من (مياه – صرف صحى – أعمال كهروماتية – رصف – تجميل – لاند سكيب – حدائق عامة) وتضم 520 وحدة سكنية، مضيفًا أن الانتهاء من المشروع مقرر له مدة غايتها 30 شهرًا حيث تم توفير الاعتمادات اللازمة للمشروع من صندوق تمويل المساكن ووزارة الإسكان فى حين يتولى جهاز التعمير الإشراف على التنفيذ.

محافظ الوادى الجديد يتفقد موقع مشروع إنشاء عمارات سكنية (1)

محافظ الوادى الجديد يتفقد موقع مشروع إنشاء عمارات سكنية (2)

محافظ الوادى الجديد يتفقد موقع مشروع إنشاء عمارات سكنية (3)

محافظ الوادى الجديد يتفقد موقع مشروع إنشاء عمارات سكنية (4)

محافظ الوادى الجديد يتفقد موقع مشروع إنشاء عمارات سكنية (5)


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