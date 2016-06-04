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تكريم 31 ممرضة بالشرقية لتميزهم فى العمل

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تكريم 31 ممرضة بالشرقية لتميزهم فى العمل تكريم 31 ممرضة بالشرقية لتميزهم فى العمل
كرمت الدكتورة كوثر محمود، رئيس النقابة العامة للتمريض، 31 ممرضة متميزة من قطاع الصحة والتأمين الصحى والمستشفيات الجامعية بالشرقية، وذلك فى احتفالية كبرى، أقيمت بجامعة الزقازيق بحضور قيادات مديرية الصحة وكلية الطب والدكتور محمد سرحان وكيل وزارة الصحة والدكتور عصام فرحات مدير الرعاية الحرجة بالمديرية، والدكتور هشام عبد الحفيظ، مدير عام فرع الشرقية للتأمين الصحى.

وقال الدكتور هشام عبدالحفيظ لـ"اليوم السابع"، إن من بين المكرمين مديرة تمريض فرع الشرقية هالة حسنى، ومدير تمريض مستشفى المبرة بالزقازيق، إيمان محمد، وآخريات من مستشفى المبرة ومستشفى العاشر من رمضان وعيادات الفرع.


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