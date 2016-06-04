قوات مكافحة الإرهاب العراقية تحاصر جنوب الفلوجة

استكملت قوات "مكافحة الإرهاب" العراقية السيطرة على منطقة النعيمية وأحكمت حصار حيى ‫‏جبيل‬ و‫‏الشهداء جنوبى مدينة الفلوجة تمهيدا لاقتحامها وتحريرها من قبضة تنظيم داعش الإرهابى.

وذكر بيان لجهاز مكافحة الإرهاب السبت، أن قواته اقتحمت‬ مدينة ‫‏الفلوجة‬ من الجهة الجنوبية وتحاصر حيى الشهداء وجبيل.

على صعيد متصل، وصلت قوات من الجيش إلى قضاء مخمور بمحافظة نينوى شمالى العراق استعداداً لعملية تحرير مدينة الموصل من سيطرة داعش، وقال مصدر عسكرى أن القوات الإضافية وصلت خلال الأيام الثلاثة الماضية مع مركبات مدرعة إلى معسكر الجيش فى قضاء مخمور، حيث تتواجد قوات الفرقة 15 بالجيش.

وأكد المصدر أن التحضيرات لتحرير الموصل تسير بشكل جيد ويتم توفير جميع مستلزمات المعركة من قوات وأسلحة وعتاد وجسور سابقة التجهيز استعدادا لانطلاق عملية تحرير الموصل.

وكانت عملية "كسر الإرهاب" لتحرير الفلوجة انطلقت فجر يوم الاثنين 23 مايو بمشاركة قوات الجيش و"مكافحة الإرهاب" والشرطة الاتحادية والتدخل السريع والحشد الشعبى والعشائرى وشرطة الأنبار بإسناد من المدفعية وطيران العراق والتحالف الدولى.. وسيطر تنظيم (داعش) على مدينة الفلوجة نهاية عام 2013، بعد انسحاب القوات الأمنية منها، وتوصف الفلوجة بأنها "أم المساجد" و"خاصرة بغداد"، وتبعد عنها حوالى 60 كم غربا، وتسكنها عشائر وقبائل عربية، وبلغ عدد سكانها قرابة 320 ألف نسمة فى عام 2011، ويوجد بها حاليا مابين 60- 100 ألف شخص، ويوجد بها قرابة 1000 مقاتل من داعش يمنعون سكانها من الخروج ويتخذونهم دروعا بشرية.

يذكر أن قيادة العمليات المشتركة العراقية أعلنت يوم/الخميس 24 مارس/ انطلاق المرحلة الأولى لعملية "الفتح" لتحرير نينوى من سيطرة داعش بمشاركة قوات الجيش والعشائر و"البيشمركة" باسناد من الطيران العراقى والتحالف الدولى، وحررت العديد من القرى بقضاء القيارة جنوبى الموصل، التى اجتاحها التنظيم فى يونيو 2014.

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