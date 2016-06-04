أخبار سوريا اليوم.. مقتل 14 داعشيًا فى قصف مدفعى تركى

أخبار سوريا اليوم

ركزت أخبار سوريا اليوم على مقتل 40 شخصًا وأصابة نحو مئة فى قصف نفذته جبهة النصرة بمدينة حلب السورية، وميدانيا قتل قائد كتيبة للحرس الثورى الأيرانى، كما تناولت أخبار سوريا اليوم إعلان تركيا مقتل 14 داعشى فى قصف مدفعى.>ونقلت وكالات إعلام روسية عن المركز الروسى لمراقبة وقف إطلاق النار فى سوريا قوله، اليوم السبت، إن أكثر من 40 شخصًا قتلوا وأصيب نحو مئة، فى قصف نفذته جبهة النصرة بمدينة حلب السورية.

ونقلت وكالة تاس للأنباء عن مسؤول بالمركز قوله: "كان هناك قصف مستمر بقاذفات الصواريخ والمدافع والمورتر والمواقع المضادة للطائرات، وقصف الإرهابيون عدة مناطق ليست مأهولة فقط بالقوات الحكومية وقوات كردية بل بالمدنيين أيضا".

أخبار سوريا اليوم

>ميدانيا قتل قائد كتيبة القوات الخاصة فى الجيش 16 قدس التابع للحرس الثورى الإيرانى على يد فصائل المعارضة السورية المسلحة فى معارك فى بريف حلب الجنوبى.

فيما أعلنت رئاسة الأركان التركية، اليوم السبت، مقتل 14 عنصرًا تابعًا لتنظيم "داعش" الإرهابى فى قصف مدفعى وصاروخى تركى، وغارات جوية للتحالف الدولى على مواقع تابعة لداعش فى سوريا.

كما رصد المركز الروسى للمصالحة بين الأطراف المتحاربة فى سوريا 4 انتهاكات، أمس الجمعة، مبلغ عنها فى مقاطعات محافظة دمشق لنظام وقف إطلاق النار المتبع فى معظم المحافظات السورية. وأفادت نشرة الأخبار اليومية الصادرة عن المركز الروسى على موقع وزارة الدفاع الروسية - وفق ما أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية، اليوم السبت - بأن "الجماعات التابعة لمنظمة جيش الإسلام الموالية للمعارضة قصفت أحد مواقع القوات الحكومية السورية بقذائف الهاون فى مدينتى اربيل وحرستا وقصفت حى جوبر فى دمشق مرتين".

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