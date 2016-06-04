أخبار سوريا..مقتل عشرات المدنيين فى قصف للنظام السورى على عدة أحياء فى حلب

لقى عشرات المدنيين السبت، مصرعهم جراء هجوم مروحى شنه طيران النظام السورى بالصواريخ والبراميل المتفجرة على عدة أحياء فى مدينة حلب بشمال غربى سوريا.

ونقلت قناة (العربية) الإخبارية عن ناشطين سوريين قولهم " أن الطيران المروحى السورى استهدف كل من " الكلاسى والصاخور وقاضى وعسكر والمرجة والشيخ خضر" فى بمدينة بالبراميل المتفجرة، ما أسفر عن مقتل العشرات من المدنيين "، مضيفين أن فرق الدفاع المدنى تمكنت من إخراج 22 شخصا أحياء من تحت الانقاض.

ومن جهة أخرى.. تمكنت فصائل المعارضة السورية من صد هجوما عنيفا لتنظيم "داعش" نحو مدينة "مارع" بريف حلب الشمالى قتل فيه أكثر من 30 عنصرا من داعش وتدمير عربات مفخخة قبل وصولها إلى هدفها.

وفى مدينة "منبج".. تمكنت قوات " سوريا الديمقراطية " بدعم من طيران التحالف من التقدم فى المدينة والسيطرة على قرية جديدة لتكون قد سيطرت على 29 قرية منذ بدء عمليتها العسكرية ضد التنظيم الارهابى.

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