صور.. وزيرالنقل يضع حجر أساس إزدواج الطريق الصحراوي «سوهاج- قنا»‎

مراسل«ONA»:

> تفقد الدكتور جلال سعيد، وزير النقل والمواصلات، يرافقه محافظ سوهاج الدكتور أيمن عبدالمنعم، واللواء أحمد أبوالفتوح مدير أمن سوهاج،وعدد من قيادات وزارة النقل، مشروع كوبرى جرجا العلوى، وإستمعوا لشرح حول ما تم تنفيذه من أعمال بالكوبرى الذى يربط الطريق الصحراوى الشرقى بالغربى بتكلفة إجمالية 440 مليون جنيه .

ومن المنتظر أن يتم الانتهاء من المرحلة الأولى منه وتسليمها فى 30 يونيو الجارى، حيث بلغت جملة الأعمال المنفذة حتى الآن 85% فيما بلغت جملة مبالغ نزع الملكية بالمشروع 55 مليون جنيه يصل طول الكوبرى 10 كيلو مترات بعرض 21 مترا بنظام الحارتين والطريق هو طريق حر بدون تقاطعات وبه 5 إنفاق وبه 4 كبارى علوية.

> يذكر أن، المشروع بدأ فى عام 2006 وتوقف لمدة عامين بسبب الأحداث التى كانت تمر بها البلاد ويعمل بالمشروع 700 عامل ومهندس وينقسم المشروع الى مرحلتين الاولى وتمثل 65% من المشروع وهى اعمال صناعيه بطول 2300 متر واعمال طرق بطول 5400 متر ووصلت نسبة التنفيذ بتلك المرحله الى 95% وتنتهى مع نهايه يونيو الجارى والمرحله الثانيه وهى عباره عن كوبرى النيل بطول 1100 متر وأعمال طرق بطول 1200 متر وتمثل 35% من المشروع ووصلت نسبة التنفيذ بها الى 75 %وتنتهى فى نهاية ديسمبر هذا العام .

وقام الوزير ومرافقوه بوضع حجر الأساس لازدواج طريق سوهاج/ قنا الصحراوى الغربى، ومن المنتظر أن يستكمل وزير النقل برفقة قيادات الوزاره و الطرق والكبارى والسكة الحديد أعمال تنفيذ مشروع كوبرى المطحن أعلى طريق الكباش بالأقصر، ومحطة سكك حديد الأقصر.