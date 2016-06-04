عاجل.. محافظ كفر الشيخ يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 63.9%

اعتمد اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 63.9%، وسيتم تكريم 14 طالبا أوائل الشهادة الإعدادية بالمحافظة.

وقالت الدكتورة منى مصطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إن اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، اعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية اليوم السبت، وأن 44066 طالبا وطالبة تقدموا للامتحان، غاب منهم 388 طالبا وطالبة، ونجح 30471 طالبا وطالبة، وجاءت نسبة النجاح 63.9%.

وأضافت وكيل الوزارة، أن ترتيب الإدارات التعليمية جاء وفق نسبة النجاح كتالى: إدارة بيلا الأولى تليها إدارة قلين، وإدارة شرق كفر الشيخ، وإدارة سيدى غازى، وإدارة غرب كفر الشيخ، وإدارة دسوق التعليمية، وإدارة فوة التعليمية، وإدارة الحامول، وإدارة سيدى سالم وإدارة مطوبس، وإدارة رياض التعليمية، وإدارة بلطيم، وإدارة البرلس.

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