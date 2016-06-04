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سمكة قرش تهاجم طالبا بالعين السخنة فى السويس وتلتهم قدمه

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سمكة قرش تهاجم طالبا بالعين السخنة فى السويس وتلتهم قدمه سمكة قرش تهاجم طالبا بالعين السخنة فى السويس وتلتهم قدمه
التهمت سمكة قرش، اليوم السبت، قدم طالب، فى شاطئ العين السخنة بالسويس، وتم نقله للمستشفى فى حالة سيئة جسديا ونفسيا بسبب الحادث، وتم إيداعه غرفة العناية المركزة بمستشفى السويس العام.

كان اللواء مجدى عبدالعال، مدير أمن السويس، تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة بتعرض طالب يدعى عمرو عبدالقادر 23 عاما بجامعة خاصة لهجوم من سمكة قرش بأحد شواطئ العين السخنة.

وقال مصدر أمنى، إن سمكة القرش هاجمت الطالب بشاطئ مارينا وادى الدوم بالعين السخنة بالسويس، وتم نقله للمستشفى.

وأكد مصدر طبى، أن الطالب التهمت سمكة القرش قدمه، وتم إجراء عملية جراحية له وتم إيداعه غرفة العناية المركزة بمستشفى السويس العام.

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