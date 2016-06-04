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السيطرة على حريق بشقة سكنية فى الفيوم دون إصابات

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السيطرة على حريق بشقة سكنية فى الفيوم دون إصابات السيطرة على حريق بشقة سكنية فى الفيوم دون إصابات
تمكنت قوات الحماية المدنية بالفيوم من السيطرة على حريق شب بشقة سكنية بالدور الأرضى بقرىة تطون بمركز إطسا دون وقوع إصابات.

كان اللواء ناصر العبد مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الفيوم قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة إطسا بنشوب حريق بشقة سكنية بالدور الأرضى بقرىة تطون، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء، وتمت السيطرة على الحريق، وتبين أنه نشب فى شقة بالدور الأرضى مسقوفة بالعروق الخشبية والألواح ملك "حمادة.ع.س" 35 سنة فكهانى ونتج عنه احتراق غرفتين وبعض أثاث الشقة، ورجح مالك الشقة أن يكون الحريق بسبب ماس كهربائى، وتم تحرير محضر بالواقعة قيد برقم 3905 لسنة 2016، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

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