تأجيل رابع جلسات دعوى نفقة حفيدة الفنانة هالة فاخر لجلسة 25 يونيو للتحقيق

أجلت الدائرة "16" بمحكمة أسرة مصر الجديدة، اليوم السبت، رابع جلسات دعوى "نفقة الأقارب" رقم 123 لسنة 2016 المقامة من طليقة نجل الفنانة هالة فاخر ضدها وضد نجلها ووالده "أيمن حسين صدقى"، والتى تطالبهم فيها بالإنفاق على ابنتها "جاسمين" إلى جلسة 25 يونيو، للتحقيق، وذلك لبيان إذا ما كان نجل الفنانة عاطل عن العمل من عدمه.

وقد تغيب الفنانة هالة فاخر ونجلها عن حضور جلسة اليوم، ومثلت طليقة نجلها بوكيل عنها، وقدم التحريات الخاصة بدخل الفنانة هالة فاخر، والتى اكتفت بالإشارة إلى أنها ميسورة الحال دون تحديد حجم ممتلكاتها ودخلها، وأكد أنه لم يستدل على عنوان نجلها.

وكانت هالة حسن طليقة نجل الفنانة هالة فاخر قد تقدمت بطلب رقم 100 لسنة 2016 أسرة مصر الجديدة إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية بمحكمة الأسرة بمصر الجديدة، ضد كل من الفنانة هالة فاخر ونجلها حسين أيمن حسين صدقى ووالده أيمن حسين صدقى، وطالبت فيه بإلزام كل من "فاخر" و"أيمن" جد ابنتها "جاسمين"، التى تعانى من ضيق فى التنفس وأمراض صدرية بالإنفاق عليها، وحدد يوم 24 يناير الماضى لنظر الطلب، إلا أن الفنانة هالة فاخر ونجلها ووالده قد تغيبواعن حضور جلسة "التسوية"، بينما مثلت طليقة نجل الفنانة بوكيل عنها، فحددت المحكمة يوم 20 فبراير الماضى لنظر أولى جلساتها، ثم أجلتها لحين ورود التحريات ولإعادة إعلان "فاخر" وزوجها السابق، وعرض الصلح على نجلها.

محكمة الأسرة تنظر دعوى نفقة الأقارب المقامة ضد هالة فاخر ونجلها