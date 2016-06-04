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تأجيل محاكمة 325 إخوانيا فى قضية "اقتحام محكمة ملوى" بالمنيا لـ11 يونيو

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تأجيل محاكمة 325 إخوانيا فى قضية "اقتحام محكمة ملوى" بالمنيا لـ11 يونيو تأجيل محاكمة 325 إخوانيا فى قضية "اقتحام محكمة ملوى" بالمنيا لـ11 يونيو
أجلت اليوم السبت، المحكمة العسكرية المنعقدة بمحافظة أسيوط، نظر محاكمة 325 من عناصر الإخوان والمتهمين باقتحام محكمة ملوى، ومكتب السجل المدنى، والبريد بمركز ديرمواس إلى جلسة 11 من الشهر الجارى لاستكمال سماع الشهود وحضور المتهمين.

واستمعت المحكمة إلى أقوال 4 من شهود الإثبات فى قضية اقتحام مكتب البريد والمتهم فيها 54 شخصا، فيما استمعت إلى أقوال بعض المتهمين والشهود فى قضية اقتحام وحرق مكتب السجل المدنى بمركز ديرمواس والمتهم فيها 86 من عناصر الإخوان، وفى القضية الثالثة والمتهم فيها 185 شخصا فى اقتحام محكمة ملوى جنوب المحافظة.


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