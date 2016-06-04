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الحماية المدنية تسيطر على حريق مخزن جلود بعين شمس دون إصابات

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الحماية المدنية تسيطر على حريق مخزن جلود بعين شمس دون إصابات الحماية المدنية تسيطر على حريق مخزن جلود بعين شمس دون إصابات
نجح رجال الدفاع المدنى بالقاهرة، فى السيطرة على حريق شقة سكنية يتخذ منها صاحبها كمخزن جلود بالطابق الأرضى لعقار بمنطقة عين شمس وانتقلت سيارات الإطفاء، وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالشقة بدون وقوع إصابات.

كانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق فى أحد العقارات بعين شمس، وعلى الفور وجه اللواء جمال حلاوة مساعد وزير الداخلية للحماية المدنية بالدفع بـ4 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمنى وتم محاصرة كرات اللهب ومنع خطر الامتداد لباقى الطوابق السكنية وتم عملية إخماد الحريق.


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