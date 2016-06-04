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"جنح مستأنف قصر النيل" تمنع الإعلام من دخول جلسة "أحداث 25 أبريل"

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"جنح مستأنف قصر النيل" تمنع الإعلام من دخول جلسة "أحداث 25 أبريل" "جنح مستأنف قصر النيل" تمنع الإعلام من دخول جلسة "أحداث 25 أبريل"
منعت محكمة جنح مستأنف قصر النيل، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم السبت، ممثلى وسائل الإعلام، والصحفيين من تغطية جلسة استئناف 33 متهما على حكم حبسهم عامين مع الشغل، لاتهامهم بالتظاهر يوم 25 أبريل بوسط البلد، احتجاجا على اتفاقية ترسيم الحدود، بين والمملكة العربية .

كانت محكمة جنح قصر النيل، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم السبت، قد قضت بحبس 51 متهما سنتين مع الشغل لاتهامهم بالتظاهر يوم 25 أبريل بوسط البلد، من بينهم 33 متهما حضوريا، احتجاجا على اتفاقية ترسيم الحدود، بين مصر والمملكة العربية السعودية.


>نظر استئناف متظاهرى 25 أبريل على حكم حبسهم عامين اليوم

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مصر 365

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