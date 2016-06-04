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ضبط محل ذهب يتاجر فى العملة الصعبة بالسوق السوداء بالمنيا

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ضبط محل ذهب يتاجر فى العملة الصعبة بالسوق السوداء بالمنيا ضبط محل ذهب يتاجر فى العملة الصعبة بالسوق السوداء بالمنيا
تمكنت مباحث الأموال العامة، من ضبط جواهرجى وآخرين لقيامهم بالاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء.

وردت معلومات إلى اللواء عصام سعد، مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العام، تفيد قيام سالم.ع.س بالاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء.

أسفرت تحريات العقيد طارق عيسى، مدير إدارة الأموال العامة بالوجه القبلى، تحت إشراف اللواء ياسر صابر نائب المدير العام عن صحة تلك المعلومات، وأضافت أن المتهم "سالم.ع.س" أخصائى اجتماعى وصاحب محل مصوغات ومقيم بالمنيا، وأنه يتخذ من محل المصوغات خاصته وكرا لممارسة نشاطه المؤثم قانونا ويعقد فيه صفقاته مع عملائه.

عقب تقنين الإجراءات واستهداف المحل المشار إليه أمكن ضبط كل من أحمد.ص.ع 19 سنة عامل بالمحل نجل شقيق المتهم ومحمد.ث.ع 46 سنة شريك بالمحل، مقيمان المنيا، وضبط بحوزتهما (195 ألف جنيه مصرى -11 ألف دولار أمريكى -10 آلاف ريال سعودى)، بمواجهة المتهمين أقرا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهم الأول ومزاولتهما لذلك النشاط المؤثم وحيازتهما للمبالغ المضبوطة بقصد الاتجار، تحرر المحضر اللازم وجارٍ العرض للنيابة العامة.


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