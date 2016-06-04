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المبعوث الصيني الخاص للأزمة السورية يصل القاهرة

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المبعوث الصيني الخاص للأزمة السورية يصل القاهرة المبعوث الصيني الخاص للأزمة السورية يصل القاهرة

أرشيفية

وصل مطار القاهرة الدولي المبعوث الصيني الخاص للأزمة السورية “شيه شياو يان” ، قادما من ألمانيا في زيارة لمصر يتلقي خلالها بعدد من المسؤلين المصريين لبحث الاوضاع في سوريا .

وكان في استقبال “شياو يان” لدى وصوله مطار القاهرة سفير الصين لدى “سونج أي قوه” ، وعدد من اعصاء السفارة بالقاهرة .

يذكر أن مبعوث الصين زار في شهر أبريل الماضي مدينة جنيف بسويسرا للمشاركة في الجولة الجديدة من مفاوضات السلام السورية والتي تركزت جهودها على الانتقال السياسي في سوريا والتصور المستقبلي لنظام الحكم والدستور السوري.

يشار إلى أن الصين قد أعلنت يوم 29 مارس الماضي عن تعيين السفير “شيه شياو يان” كأول مبعوث خاص لها إلى سوريا.. مؤكدة سعيها الدائم بوصفها أحد الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن الدولي للتوصل إلى حل مناسب للقضية السورية ومشددة على وجهة نظر الصين بأن الحل السياسي هو الأفضل بالنسبة لسوريا.

 

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