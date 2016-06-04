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“عائلة سلطان” مسلسل إذاعي رمضاني على “راديو حكاوي” لطلاب أولى إعلام حلوان

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“عائلة سلطان” مسلسل إذاعي رمضاني على “راديو حكاوي” لطلاب أولى إعلام حلوان “عائلة سلطان” مسلسل إذاعي رمضاني على “راديو حكاوي” لطلاب أولى إعلام حلوان

عائلة سلطان

كتبت – إنجي لطفي

يقدم طلاب الفرقة الأولى بقسم إعلام بجامعة حلوان- والذين أطلقوا مؤخراً راديو عبر الإنترنت يعرف “براديو حكاوي”- مسلسل إذاعي ” عائلة سلطان” خلال شهر رمضان.

وتدور فكرة المسلسل حول ما يدور داخل العائلة المصرية ويحاول إظهار القيم الإخلاقية ولكن بطريقة كوميدية ساخرة , ويعد هذا المسلسل سابقة في مجال الراديو ON LINE .

وسيذاع المسلسل يومياً في تمام الساعة الرابعة والنصف عصراً في رمضان وستكون هناك أيضاً العديد من البرامج الشيقة التي تحمل في طياتها جزء كبير من الموضوعات التي تشغل المستمع في رمضان .

ويحاول الطلاب بذل اقصي مجهوداتهم للوصول الي كل ما يهم المستمعين والي تقديم ما يحعلهم في أفضل حالة.

يذكر أن طلاب الفرقة الأولى أطلقوا راديو حكاوي عبر الإنترنت ولاقت الفكرة استحسان من أساتذة الكلية الذين بادرو بتشجيع الطلاب لنجاح فكرتهم، حيث تقوم فكرة الراديو على سرد حكاوى المجتمع والشباب وتناول الموضوعات الهامة من خلال بث العديد من البرامج أبرزهم مع “الأديب”، ” بميت راجل”، “خمسة فرفشة”، و”حكاوى الناس”.

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