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انقطاع مياه الشرب عن قرية الطيرية فى البحيرة منذ شهرين

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انقطاع مياه الشرب عن قرية الطيرية فى البحيرة منذ شهرين انقطاع مياه الشرب عن قرية الطيرية فى البحيرة منذ شهرين
سادت اليوم السبت، حالة من الغضب العارم بين أهالى قرية الطيرية التابعة لمركز كوم حمادة بالبحيرة، بسبب استمرار أزمة انقطاع مياه الشرب عن القرية لمدة شهرين متواصلين.

ومن جانبه، قال جمال السعدنى أحد أهالى القرية، إن انقطاع مياه الشرب عن الأهالى وضعفها فى بعض الأحيان يعد كارثة بكل المقاييس، مضيفًا أن الآلاف من مواطنى قرية الطيرية بمحافظة البحيرة لم يعد بإمكانهم الحصول على كوب مياه للشرب فى ظل تصاعد أزمة انقطاع المياه عن القرية والتى استمرت لمدة شهرين.

وطالب السعدنى محافظ البحيرة بسرعة التدخل لحل تلك الأزمة التى تسببت فى إصابة طفلة بكسر فى العمود الفقرى، نظرًا لسقوطها وهى تحاول الحصول على جركن ماء نظيف.

وفى ذات السياق، أكد محمد أبو العلا المحامى أنه بالرغم من الأشعار والكلمات الجميلة التى وصفت بأنها هبة النيل وبالرغم من كون محافظة البحيرة تحتضن أحد فروع النيل "فرع رشيد" إلا أن أهلها لم يكونوا يعلموا أنهم على موعد مع العطش وتلوث مياه الشرب بسبب تهالك البنية التحتية، وعجز المسئولين عن توفير مياه الشرب لأغلب مدن وقرى المحافظة وليس فى قرية الطيرية فقط، وإنما المشكلة فى قرى عديدة على سبيل المثال، منها قرية هندى بمركز أبو المطامير وقرية سيدى غازى بمركز كفر الدوار.
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