بالصور.. وزير الثقافة: لابد من زيادة ميزانيات الأنشطة والإهتمام بالصعيد‎

مراسل«ONA»:

> إجتمع الدكتور حلمي النمنم وزير الثقافة، بالعاملين بفرع ثقافة أسيوط ، لبحث رؤية قصور الثقافة خلال هذه الآونة ودراسة الرؤية المستقبلية للثقافة الأيام المقبلة، وذلك بحضور الدكتورة فوزية أبو النجا رئيس إقليم وسط الصعيد، والدكتور سيد خطاب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة وعبد العال زهران مدير عام فرع ثقافة .

وقال النمنم في إجتماعه، إن الصعيد لابد من الإهتمام به أكثر من ذلك ولابد من ضرورة زيادة ميزانيات الأنشطة بقصور الثقافة، وعلى القصور إكتشاف المواهب ورعايتها والإهتمام بها .

واشار الي أن الثقافة الجماهيرية لابد من إعادة النظر فيها، والبحث من الناحية القانونية عن مسألة تقديم الخدمة الثقافية بمقابل .