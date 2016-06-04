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تقرير في الجول - أين يقع الحضري بين المشاركين الأكبر سنا مع بلادهم

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تقرير في الجول - أين يقع الحضري بين المشاركين الأكبر سنا مع بلادهم تقرير في الجول - أين يقع الحضري بين المشاركين الأكبر سنا مع بلادهم

عزز عصام الحضري الحارس المخضرم لمنتخب رقمه القياسي كأكبر لاعب يمثل منتخب مصر في التاريخ، بمشاركته أمام تنزانيا.

ودخل الحضري في تشكيل مصر الأساسي لمباراة تنزانيا، ضمن مباريات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2017 بالجابون. "تعرف على التشكيل"

عصام الحضري كسر الرقم كأكبر لاعب يمثل منتخب مصر بمشاركته أمام تونس في تصفيات أمم إفريقيا 2015، في المباراة التي انتهت بخسارة الفراعنة بهدفين مقابل هدف.

وفي تلك المباراة كسر عصام الحضري رقم حسام حسن كأكبر لاعب يمثل منتخب مصر في التاريخ.

حسام حسن كان صاحب الرقم القياسي بمشاركته في مباراة مصر والكونغو الديموقراطية في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2006، والتي سجل فيها حسام حسن هدفا قبل أن يتوج باللقب.

كان عمر حسام حسن حينها 39 سنة و177 يوما، إلا أن الحضري شارك أمام تونس وعمره 41 سنة و308 يوما.

مرة أخرى يعزز عصام الحضري اليوم رقمه في سجل اللاعبين الأكبر سنا في تمثيلهم لمنتخبات بلادهم أمام تنزانيا.

وسيدخل الحضري مباراة الليلة في عمر 43 سنة و139 يوما.

وبمشاركة الحضري في مباراة تنزانيا عصر اليوم، تقدم للمركز الـ 19 في قائمة اللاعبين الأكبر سنا في تمثيل بلادهم، متقدما 17 مركزا للأمام بعدما كان يحتل المركز الـ 36.

ويحتل باري دوسبري المركز الأول في قائمة اللاعبين الأكبر سنا في تمثيلهم لمنتخبات بلادهم، حين شارك مع منتخب جزيرة سارك التابعة لفرنسا في مباراة عام 2003 بعمر 52 عاما، وخسرت سارك حينها من جرين لاند بـ 16 هدفا مقابل لا شئ.

أما أقرب اللاعبين في تلك القائمة والذي بمقدور الحضري تخطيه، هو كيثروي كورنيليوس لاعب منتخب جزيرة العذراء الأمريكية والذي مثل منتخب بلاده في 15 نوفمبر 2011 بعمر 43 عاما و196 يوما، أي أن الحضري يحتاج لتسجيل مشاركة أخرى مع المنتخب بعد مباراة تنزانيا اليوم بـ 57 يوما ليتقدم مركز جديد للأمام في القائمة.

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فيديو اليوم السابع

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