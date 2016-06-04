أخبار عاجلة

فيديو.. وزير الأوقاف: الاعتداء على أي كنيسة هو بمثابة اعتداء على المسجد -
فيديو.. برلماني يطالب بإعادة هيكلة وزارة الداخلية -
إيفرتون يوقف قطار انتصارات ليستر ستي ويفوز عليه 4 - 2 -
البابا تواضروس يعزي شهداء طنطا: أحياء في قلوبنا.. وأحضان المسيح تعزينا -
مساعد وزير الداخلية الأسبق: الجماعات الإرهابية سيطرت على الشباب بالأموال -
الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
فيديو| شوبير: غير راض عن مداخلة شيكابالا.. وحسام حسن يحتاج للهدوء -
فيديو| شوبير: «لما كنت بختلف مع حد زمان كنت بطلع عينه في برنامجي» -
نجل خادم "المرقسية": بقول لأخويا اللي فجر نفسه في أبويا هتشوف عذاب عظيم (فيديو) -
مساء dmc - حلقة الأحد 9-4-2017 مع إيمان الحصري "تغطية خاصة لحادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

احذر.. آلام الصدر الحادة مؤشر لإصابتك بجلطة بالقلب

Google+ Print
احذر.. آلام الصدر الحادة مؤشر لإصابتك بجلطة بالقلب احذر.. آلام الصدر الحادة مؤشر لإصابتك بجلطة بالقلب
أكد الدكتور ضياء المنشاوى أستاذ أمراض القلب بطب الزقازيق أنه يجب التدخل الفورى لعلاج الجلطة الحديثة بالقلب لعدم حدوث مضاعفات للمريض ولإنقاذ حياته.

وقال الدكتور ضياء المنشاوى خلال مؤتمر "كارديو الكس والذى اختتمت فعالياته مساء أمس بالإسكندرية: يمكن علاج الجلطة الحديثة فى أمراض القلب باستخدام القسطرة القلبية خلال 4 ساعات من الإصابة موضحا أنه يجب التوعية المجتمعية بأعراض الجلطة الحديثة، عن طريق وسائل الإعلام، مؤكدا أن أى شخص يعانى من آلام حادة بالصدر لابد من سرعة وصوله إلى أى مركز متخصص لأمراض القلب.

وأشار الدكتور ضياء المنشاوى أنه تم عقد مقارنة بين النتائج بالعلاج عن طريق مذيبات الجلطة، أو باستخدام القسطرة والدعامات، موضحا أن النتائج باستخدام القسطرة والدعامات لإذابة الجلطة وفتح الشريان التاجى المغلق تحمى القلب من تلف بعض أجزاء منه، والأبحاث أثبتت أن سرعة دخول المريض إلى مكان مجهز بالقسطرة القلبية وفريق متكامل من أطباء القلب يحمى المريض من المضاعفات وتنقذ حياته.

وأكد أن عدد المراكز القلبية التى يتم فيها علاج المريض بهذه الطريقة فى ازدياد فى فى السنوات الأخيرة، موضحا أن فتح الشريان من خلال القسطرة أكثر فائدة لقلب المريض، بدلا من إعطاء المريض مذيبات الجلطة موضحا أن ذلك يتوقف على سرعة وصول المريض خلال 4 ساعات لأقرب مركز طبى لإذابة الجلطة والتخلص منها.


>- مؤتمر كارديو الكس: نسب الوفيات الناتجة عن أمراض القلب لدى المرأة تفوق الرجل

- مؤتمر كارديو الكس: نسب الوفيات الناتجة عن أمراض القلب لدى المرأة تفوق الرجل
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة

ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة

بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية

بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية

أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 10-4-2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 10-4-2017 في مصر