احذر.. آلام الصدر الحادة مؤشر لإصابتك بجلطة بالقلب

أكد الدكتور ضياء المنشاوى أستاذ أمراض القلب بطب الزقازيق أنه يجب التدخل الفورى لعلاج الجلطة الحديثة بالقلب لعدم حدوث مضاعفات للمريض ولإنقاذ حياته.

وقال الدكتور ضياء المنشاوى خلال مؤتمر "كارديو الكس والذى اختتمت فعالياته مساء أمس بالإسكندرية: يمكن علاج الجلطة الحديثة فى أمراض القلب باستخدام القسطرة القلبية خلال 4 ساعات من الإصابة موضحا أنه يجب التوعية المجتمعية بأعراض الجلطة الحديثة، عن طريق وسائل الإعلام، مؤكدا أن أى شخص يعانى من آلام حادة بالصدر لابد من سرعة وصوله إلى أى مركز متخصص لأمراض القلب.

وأشار الدكتور ضياء المنشاوى أنه تم عقد مقارنة بين النتائج بالعلاج عن طريق مذيبات الجلطة، أو باستخدام القسطرة والدعامات، موضحا أن النتائج باستخدام القسطرة والدعامات لإذابة الجلطة وفتح الشريان التاجى المغلق تحمى القلب من تلف بعض أجزاء منه، والأبحاث أثبتت أن سرعة دخول المريض إلى مكان مجهز بالقسطرة القلبية وفريق متكامل من أطباء القلب يحمى المريض من المضاعفات وتنقذ حياته.

وأكد أن عدد المراكز القلبية التى يتم فيها علاج المريض بهذه الطريقة فى ازدياد فى مصر فى السنوات الأخيرة، موضحا أن فتح الشريان من خلال القسطرة أكثر فائدة لقلب المريض، بدلا من إعطاء المريض مذيبات الجلطة موضحا أن ذلك يتوقف على سرعة وصول المريض خلال 4 ساعات لأقرب مركز طبى لإذابة الجلطة والتخلص منها.

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