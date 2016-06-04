"طرق دبي" تطلق خطتها الاستراتيجية المحدثة للأعوام (2016-2020)

اعتمدت اللجنة العليا للتخطيط الاستراتيجي في هيئة الطرق والمواصلات برئاسة مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين للهيئة، الخطة الاستراتيجية المحدثة للهيئة للأعوام من (2016-2020)، حيث تم تحديث أهداف الخطة الاستراتيجية بما ينسجم مع توجهات حكومة دبي، وتم كذلك تحديث قيم الهيئة التي تتلخص في: (السمعة المؤسسية، والتميز والنجاح، والقيادة والعمل الجماعي، والسعادة والطاقة الايجابية، والابداع والابتكار).

وقال الطاير: إن تحديث الخطة الاستراتيجية للهيئة جاء انسجاماً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله)، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي نائب رئيس المجلس التنفيذي، بجعل إمارة دبي المدينة الأذكى في العالم يكون الإنسان محورها الأساسي، من خلال تقديم خدمات متميزة ومبتكرة تسعد الناس، وقد راعت الخطة الاستراتيجية المحدثة مخرجات الأجندة الوطنية لدولة الامارات العربية المتحدة لعام 2021، وخطة إمارة دبي 2021، واستراتيجية دبي للتنقل ذاتي القيادة والتي استهدفت تحقيق نسبة 25% من رحلات التنقل بأنظمة ذكية ذاتية القيادة بحلول عام 2030.

وأضاف: تم تقسيم الغايات الاستراتيجية إلى ثلاثة محاور رئيسة هي محور المجتمع ومحور نظم النقل ومحور الكفاءة الداخلية. وتضمن محور المجتمع ثلاث غايات هي: (دبي الذكية) وتهدف لتعزيز التواصل والتكامل والتعاون وإدارة المعلومات، وتحسين واستدامة الحلول والخدمات الحكومية الذكية، وتطوير حلول ذكية للنقل والطرق والمرور، والغاية الثانية هي: (تكامل دبي) وتسعى الهيئة من خلالها إلى تحسين التكامل بين تخطيط النقل والتخطيط العمراني، وجعل الطرق وأنظمة النقل صديقة للجميع، والمحافظة على الهوية الوطنية، أما الغاية الثالثة فهي: (إسعاد الناس) وتهدف الهيئة من هذه الغاية إلى تحقيق الريادة في اسعاد الناس، وضمان الانسجام مع المتعاملين، وتعزيز السعادة والطاقة الإيجابية في العمل.

وقال: يتضمن المحور الثاني المتعلق بنظم النقل غايتين استراتيجيتين، الأولى: (انسيابية التنقل للجميع) وذلك من خلال تشجيع النقل الجماعي، وتطوير وتحسين شبكة وأنظمة طرق ونقل مستدامة، وإدارة متطلبات النقل والازدحام المروري، وتطوير سياسات وتشريعات فعالة للنقل والطرق والمرور، والغاية الثانية هي (السلامة والاستدامة البيئية) وتشمل تحسين سلامة النقل والمرور والحد من الحوادث والوفيات، وتعزيز الاستدامة البيئية للنقل، وتحقيق استدامة الصحة المهنية والسلامة وتعزيز استدامة الامن.

وأوضح المدير العام ورئيس مجلس المديرين للهيئة أن المحور الثالث يتعلق بالكفاءة الداخلية، ويضم ثلاث غايات استراتيجية، الأولى هي: (الاستدامة المالية) وتسعى الهيئة من خلالها لتنمية وتنويع الإيرادات، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتحسين الكفاءة المالية، أما الغاية الثانية فهي: (تميز هيئة الطرق والمواصلات) وتعمل الهيئة عبر هذه الغاية على استقطاب وتطوير والمحافظة على المواهب، وتعزيز التميز وإدارة المعرفة، وتحسين الجودة والعمليات والحوكمة المؤسسية، وتحقيق الريادة في الابتكار والابداع، إلى جانب تطوير العلاقة مع الشركاء والموردين، والغاية الثالثة هي (استدامة الأصول) عن طريق تحسين كفاءة وفعالية إدارة الأصول، وتحقيق أداء مثالي للأصول، وتعظيم قيمة الأصول.