أخبار فلسطين اليوم.. 322 ألف فلسطينى يعيشون بمدينة القدس المحتلة

ركزت أخبار فلسطين اليوم حول عدد سكان القدس المحتلة الذى تضاعف وفق الإحصاء المركزى الإسرائيلى 10 مرات منذ حرب 1948 "النكبة"، حيث وصل عدد سكانها فى مطلع عام 2016 إلى 870 ألف نسمة تقريبا.

ويبلغ عدد اليهود فى المدينة 548 ألف نسمة بنسبة 63%، وعدد العرب 322 ألف نسمة بنسبة 37%، ويشكل الأطفال والشباب فى المدينة نسبة 50% من السكان أى نحو 430 ألف نسمة بفضل نسبة الولادة لدى المتدينين والعرب.

كما تناولت أخبار فلسطين اليوم، تصريحات الأمين العام لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، بإن قمة باريس للسلام ستكون بمثابة فرصة لخلق بيئة تفاوضية تتساوى فيها القوة بين إسرائيل وفلسطين.

وأضاف عريقات "مع اقتراب الذكرى الخمسين للاحتلال العسكرى والاستعمارى الإسرائيلى لفلسطين، فقد وصلنا إلى مرحلة حرجة فى المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية، فعلى مدار عشرين عاما، فشلت المفاوضات الثنائية بين إسرائيل وفلسطين بسبب التعنت الإسرائيلى بخصوص رفضها الاعتراف بالحقوق الوطنية الفلسطينية واستمرار التوسع فى مشروعها الاستيطانى".

ورصدت أخبار فلسطين اليوم، أيضا زيارة وفد من سفارة دولة فلسطين بالقاهرة، أبناء الجالية الفلسطينية فى جزيرة فاضل، وبنى أيوب، ومركز شباب عرب درويش بمحافظة الشرقية، فى إطار الزيارات الدورية للمواطنين الفلسطينيين فى المناطق البعيدة عن مراكز المدن، وللتهنئة بمناسبة شهر رمضان الكريم.

- تضاعف سكان القدس 10 مرات منذ نكبة 1948 ونسبة العرب 37% فقط

- سفارة فلسطين بمصرتتفقد أبناء الجالية الفلسطينية بالشرقية