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33 قتيلا و22 جريحا فى حادث سير بالجزائر

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33 قتيلا و22 جريحا فى حادث سير بالجزائر 33 قتيلا و22 جريحا فى حادث سير بالجزائر
أسفر اصطدام بين شاحنة وحافلة عن مصرع 33 شخصا تفحم معظمهم، وعن 22 جريحا ليل الجمعة السبت فى الجزائر، كما ذكرت السلطات.

واصيب 22 شخصا بجروح أيضا فى الاصطدام الذى حصل فى الساعة 2، 50 (1، 50 ت غ) على طريق وطنية قرب أفلو التى تبعد 400 كلم جنوب العاصمة الجزائرية، كما ذكر الدفاع المدنى فى بيان نشرته وكالة الانباء الجزائرية.

وأضاف الدفاع المدنى أن النيران اندلعت فى الحافلة التى تؤمن المواصلات بين وهران، كبرى مدن الشمال الغربى، وورقلة فى الصحراء، بعدما قذفها الاصطدام بالشاحنة إلى منحدر صخرى.

وكان معظم الضحايا نائمين لدى وقوع الحادث وماتوا متفحمين، كما قال الدفاع المدنى الذى استخدم 15 سيارة إسعاف لمساعدة المصابين.

وتؤدى السير إلى مصرع حوالى أربعة آلاف شخص سنويا فى الجزائر.
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مصر 365

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