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بالصور.. نائب رئيس جامعة قناة السويس يتفقد الامتحانات بعدة كليات

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بالصور.. نائب رئيس جامعة قناة السويس يتفقد الامتحانات بعدة كليات بالصور.. نائب رئيس جامعة قناة السويس يتفقد الامتحانات بعدة كليات
تفقد اليوم السبت، الدكتور طارق رحمى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، لجان الامتحانات بكليات التربية والآداب والتمريض والعلوم والتجارة والحاسبات والزراعة وفى كلية التربية والآداب، وذلك مع أول أيام الأسبوع الأخير لامتحانات كليات جامعة قناة السويس.

رافق الدكتور طارق رحمى أثناء جولته كل من الدكتور مدحت صالح عميد كلية التربية والدكتور عادل السعدنى عميد كلية الآداب والدكتورة سها الصفتى وكيل كلية التربية.

وأكد نائب رئيس الجامعة على أن الهدوء والالتزام يسود الامتحانات وأن الجامعة زودت القاعات ولجان الامتحانات بمبردات المياه والمراوح للتخفيف من حرارة الجو خلال هذه الأوقات.

وأشار الدكتور رحمى إلى أن غرفة العمليات لم تتلقَ أى شكاوى من الطلاب، كما قامت الجامعة بتوفير لجان طبية قريبة من لجان الامتحانات لمتابعة الحالة الصحية للطلاب طوال الوقت.

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