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أهالى شهيد قرية التلين يطالبون محافظ الشرقية بإطلاق اسمة على مدرسة

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أهالى شهيد قرية التلين يطالبون محافظ الشرقية بإطلاق اسمة على مدرسة أهالى شهيد قرية التلين يطالبون محافظ الشرقية بإطلاق اسمة على مدرسة
اتشحت قرية التلين بمركز منيا القمح محافظة الشرقية، بالحزن، وسيطر الأسى على منازل الأهالى بعد استشهاد رقيب قوات مسلحة "عبدالسميع الضوى" أحد أبناء القرية، خلال تأدية واجبه الوطنى بالعريش، إثر انفجار عبوة ناسفة قضت عليه مع ثلاثة أخرين صباح الثلاثاء الماضى.

وتداول الأهالى بمحافظة الشرقية صورا للشهيد خلال مشاركتة فى تأمين اللجان الانتخابية، وحرصه على مساعدة المرضى وكبار السن، حيث كان يبادر بحملهم على الأكتاف لنقلهم إلى مقر اللجنة لتسهيل الإدلاء بأصواتهم.

وكذلك مقطع للشهيد، وهو يلعب مع طفلتة داخل منزله و يمارس الرياضة، ويقول عماد الشرقاوى عضو حملة "التلين قرية نموذجية"، إن الأهالى تقدموا بطلب للواء خالد سعيد محافظ الشرقية، بالموافقة على إطلاق اسمه على إحدى مدارس القرية.

وأكد الشرقاوى أنة عمت القرية حالة من الغضب لتجاهل المسئولين والمحافظ ومدير الأمن المشاركة فى الجنازة لتشييع جثمان الشهيد وتكريمه، مضيفا أن التلين قدمت 3 شهداء، هما النقيب ضياء فتحى ضابط المفرقعات، واستشهد على إثر تفكيك عبوة ناسفة بفيصل قبل عام، وليد النمر أمين شرطة بالأمن الوطنى والذى تم اغتيالة على أيدى عناصر إرهابية، والشهيد الرقيب عبدالسميع الضوى".

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> ننشر صور نادرة لزيارة الراحل محمد على كلاى للأزهر والأهرامات وعدة محافظات
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مصر 365

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