بالصور.. محافظ الإسماعيلية يتابع إصلاح الهبوط الأرضى بـ"طريق البلاجات"

قام اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية، بمتابعة وتفقد ما يجرى تنفيذه من أعمال إصلاح الهبوط الأرضى الذى حدث منذ ساعات بمنطقة أول طريق عمارة السياحى "طريق البلاجات".

وأشار المحافظ إلى أن تعرضت منطقة أول طريق عمارة السياحى إلى حدوث هبوط أرضى فى طبقة الأسفلت، وعلى الفور انتقل إلى موقع الحدث أحمد عبد الباقى، رئيس حى أول الإسماعيلية، وفريق عمل من الحى ومسئولو مياه الشرب والصرف الصحى والطرق، وتم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحل المشكلة وإعادة الشىء لأصله، ومن المنتظر أن تتم إعادة رصف تلك المنطقة خلال الساعات القليلة القادمة بعد أن تم دك التربة.

ورافق المحافظ خلال الجولة التفقدية للموقع المهندس أبوالسعود جهلان، السكرتير العام للمحافظة، ورئيس حى أول وعدد من قيادات الحى.

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