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غداً.. نجوم «ونوس» و«سقوط حر» ويسرا ضيوف «هنا العاصمة» على سي بي سي

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غداً.. نجوم «ونوس» و«سقوط حر» ويسرا ضيوف «هنا العاصمة» على سي بي سي غداً.. نجوم «ونوس» و«سقوط حر» ويسرا ضيوف «هنا العاصمة» على سي بي سي

ونوس

كتبت – إنجي لطفي

يستضيف برنامج “هنا العاصمة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة سي بي سي كل من نجوم مسلسل ونوس هالة صدقى وحنان مطاوع ونجوم مسلسل سقوط حر مريم نعوم  ووفاء صادق وانجى المقدم وأحمد وفيق وذلك يوم غدا الأحد في تمام التاسعة مساءً.

ويكشف أبطال “سقوط حر” عن كواليس عملهم الرمضاني المقرر عرضه على سي بي سي ويوضحون أبرز القضايا التي يناقشها المسلسل.

وأيضا سيتحدث أبطال عمل “ونوس” عن عملهم وكواليس تصوير المسلسل الذي سيعرض على سي بي سي وما أبرز التحديات التي واجتهم.

كما يستضيف البرنامج النجمة يسرا التي تكشف خلال الحوار عن كواليس عملها الرمضاني الجديد “فوق مستوى الشبهات” والمقرر عرضه على سي بي سي كما توضح تفاصيل العمل وما يدور حوله.

ويحل أيضا نجوم سى بى سى سفرة الشيف شربينى ونجلاء الشرشابى واميرة شنب ضيوفا على الحلقة ليكشفون عن كواليس برامجهم في شهر رمضان المبارك.

 

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