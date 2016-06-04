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قصر ثقافة أسيوط يعلن خطته وفعالياته خلال شهر رمضان

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قصر ثقافة أسيوط يعلن خطته وفعالياته خلال شهر رمضان قصر ثقافة أسيوط يعلن خطته وفعالياته خلال شهر رمضان

مراسل«ONA»:

أكد عبد العال زهران مدير عام قصر ثقافة أسيوط، علي الإستعداد التام لإستقبال شهر رمضان الكريم وتقديم الأنشطة الرمضانية والاحتفال بالشهر الكريم بمختلف القطاعات وخاصة على مستوى القطاع الثقافي حيث يقيم قصر الثقافة بأسيوط عدة أنشطة وعروض فنية ومسرحية خلال هذه الشهر الكريم والمقررعقدها خلال الفترة من 1 رمضان حتي 10 رمضان .

وقال زهران في تصريح صحفي، إن قصر الثقافة ينظم عدة أنشطة وندوات خلال شهر رمضان وتضم 25 سهرة دينية وابتهالات دينية يلقيها بعض المشايخ والمنشدين والمبتهلين بالإضافة إلي عقد 16 مسابقة دينيه وثقافية وورش فنيه تستمر لمدة 3 أيام و9 أمسيات شعرية لمجموعة من الشعراء من أبناء المحافظة كما انه سيقام 15 عرض فني لفرق الإنشاد بجميع المراكز علي مستوي المحافظة، مشيرًا إلي انه سيتم أيضا تنظيم 16 ندوة دينية خلال هذه الفترة .

وأضاف ، أن الإحتفالات ستقام بجميع مراكز المحافظة لتصل الى جميع أبناء أسيوط وتضم قصر ثقافة مركز أبوتيج حيث يقام ورشة فنية تستمر ل3 أيام و2عرض فني كما انه سيعقد 2 سهرة دينية بقريتي الفليو والنخيلة وبقصر ثقافة مركز ديروط سيقام عرض فني وسهرة دينية وأمسية شعرية بالإضافة إلي عرض أفلام الصلصال عن قصص الأنبياء كما انه سيتم تنظيم مسابقة دينية ثقافية تستمر لـ 3 أيام .

وأوضح، أنه سيقام عدة عروض فنية وأمسيات شعرية وندوات عن المرأة والطفل بقصور الثقافة بمراكز منفلوط والقوصية وساحل سليم والبداري وأبنوب والفتح مؤكدا علي الدعم المقدم من قبل الجهات التنفيذية بالمحافظة تحت رعاية المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط للاحتفال بهذا الشهر العظيم وتثقيف المواطنين دينياً وكيفية استغلال الشهر الكريم في زيادة الأعمال الخيرية ومساعدة الفقراء .

 

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