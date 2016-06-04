الأمن العام يضبط تاجر مصوغات قتل آخر للاستيلاء على مجوهرات بالزقازيق

نجح قطاع مصلحة الأمن العام، فى كشف غموض واقعة مقتل أحد الأشخاص بالزقازيق، بطلق نارى والاستيلاء على كمية من المشغولات الذهبية بحوزته، حيث تبين أن تاجر مصوغات وراء ارتكاب الواقعة.

تلقى قسم شرطة أول الزقازيق بالشرقية بلاغا من (8) من أصحاب محلات المشغولات الذهبية، باستلام شخص كمية من المشغولات الذهبية، منهم بغرض توصيلها لمحلات الصاغة بالقاهرة وأنهم عثروا على جثته بجوار سور مزرعة بطريق جمعية أحمد عرابى بدائرة قسم شرطة العبور بالقليوبية مصابا بعيار نارى بالرأس دون المشغولات الذهبية.

وتوصلت الأجهزة الأمنية، إلى تحديد وضبط مرتكب الواقعة، حيث تبين انه أحد أصحاب المحلات المُبلغين "، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بقصد الاستيلاء على المشغولات الذهبية، حيث استدرج المجنى عليه لمسرح الجريمة وأطلق صوبه عياراً نارياً تجاهه من (طبنجة) أودت بحياته واستولى على المصوغات ثم توجه بها لإحدى ورش الصاغة وقام بصهرها وتحويلها إلى سبيكتين.

وأرشد المتهم عن المسروقات والطبنجة المستخدمة، معللاً ارتكابه الواقعة بمروره بضائقة مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة .

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