ضبط تاجرين حجبا 10 أطنان و300 كيلو أرز لتعطيش السوق بالغربية

نجح ضباط إدارة مباحث التموين بالغربية بإشراف العميد أحمد الخواجة مدير الإدارة، من ضبط تاجرين لقيامهما بحجب 10أطنان و300 كيلو أرز شعير عن التداول فى الأسواق لبيعها بأسعار مرتفعة لتحقيق أرباح طائلة دون وجه حق.

تلقى اللواء نبيل عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية إخطارا من العميد أحمد الخواجة مدير إدارة مباحث التموين، بضبط "صفاء م أ ع" – 40 سنة - تاجرة مقيمة بقرية عياش – مركز المحلة لتجميعها كميات من الأرز الشعير بقصد حجبه وحبسه عن التداول ورفع اسعاره، لتحقيق أرباح طائلة وبحوزتها 40 طن أرز شعير فى المحضر 28422 جنح مركز المحلة لسنة 2016، وضبط "عثمان أ ع ص "-40سنة – تاجر - مقيم قرية محلة منوف – مركز طنطا، لقيامه بتجميع كميات من الأرز الشعير بقصد حجبه وحبسه عن التداول ورفع أسعاره، لتحقيق أرباح طائلة باستخدام السيارة رقم 8956 ع و أ، وتم ضبط السيارة وهى محملة بـ6300 كيلو أرز شعير فى المحضر 11832 جنح مركز قطور لسنة 2016 تم التحفظ على المضبوطات وباشرت النيابة العامة التحقيق.

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