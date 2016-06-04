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بلاغ بغرق طفلة بالغردقة والأمن يعثر عليها نائمة بالفندق المقيم به أسرتها

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بلاغ بغرق طفلة بالغردقة والأمن يعثر عليها نائمة بالفندق المقيم به أسرتها بلاغ بغرق طفلة بالغردقة والأمن يعثر عليها نائمة بالفندق المقيم به أسرتها

الطفلة وصلت للغرفة المجاورة لها عن طريق البلكونة
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>بعد استدعاء فرق إنقاذ وغواصين للبحث عنها بشاطئ الفندق بعد اختفائها، وتحرير محضر باختطافها ووصول قيادات مديرية أمن البحر الأحمر بينهم مدير الأمن اللواء عادل التونسى لمكان الواقعة، ومتابعة مساعد الوزير للسياحة للواقعة، وتنسيقات الأجهزة المختلفة، تم العثور على الطفلة "مرام" البالغة من العمر 3 سنوات داخل الغرفة المجاورة لغرفة أسرتها مستغرقة فى نومها.

تفاصيل الواقعة، بدأت ببلاغ قس بإحدى كنائس محافظة سوهاج يدعى "كيرلس. ج" للأجهزة الأمنية بالبحر الأحمر باختفاء ابنته الصغيرة "مرام" التى تبلغ من العمر 3 سنوات أثناء قضاء إجازته بأحد الفنادق الكائنة شمال مدينة الغردقة.

على الفور، انتقل اللواء عادل التونسى مدير أمن البحر الأحمر، إلى مكان الواقعة، وتم التنسيق ما بين اللواء على عامر مدير إدارة البحث الجنائى بالمديرية والعقيد ربيع الجوهرى مفتش مباحث السياحة والعميد عزت عرفة مفتش الأمن العام لتشكيل فريق بحث ضم كلا من الرائد باسم المنسى رئيس مباحث السياحة شمال الغردقة والرائد أحمد لاشين رئيس مباحث ثان الغردقة لفك لغز الاختفاء.

قام فريق البحث بتعميم نشره على الكمائن بمواصفات الطفلة، وتم استدعاء مجموعة من الغواصين للبحث عن الطفلة بالشاطئ الذى تطل عليه الغرفة التى تقيم فيها مع أسرتها بالفندق، خاصة أن الغرفة بالدور الأرضى خشية سقوطها، وبعد سؤال العاملين فى الفندق وجمع تحريات، وبعد مرور أكثر من 13 ساعة على اختفائها منذ مساء أمس حتى صباح اليوم، قام الرائد باسم المنسى بتفتيش الغرف المجاورة لغرفتهم وإذا بالمفاجأة الطفلة "مرام" البالغة من العمر 3 سنوات مستغرقة فى نومها وسط لعب أطفال، ولا تدرى بما يحدث بالخارج.

تبين بعد ذلك أن الغرفة رقم 1005 التى تم العثور على الطفلة بها نائمة، تقيم بها أسرة ألمانية الجنسية وتركوها منذ يومين وذهبوا لرحلة بحر والغرفة خالية، وبها لعب أطفال أبنائهم.

توصلت الأجهزة الأمنية إلى أن الطفلة وصلت للغرفة المجاورة لها رقم 1005 عن طريق البلكونة، حيث إن الحاجز بين الغرفتين حاجز صغير يسهل على الأطفال تسلقه، خاصة أن الغرفة المقيمة بها فى الدور الأرضى، ثم قامت الطفلة بفتح باب البلكونة الزجاجى ودخلت الغرفة وكأنها وجدت كنزا بالنسبة لها لعب أطفال متناثرة فى أركان الغرفة وانتهزت الفرصة وأخذت تلعب إلى أن غلبها النوم وعثر عليها رجال المباحث صباح اليوم.

وتقدمت أسرة الطفلة بالشكر لقيادات أمن البحر الأحمر، وعلى سرعة الاستجابة لهم والبحث عن الطفلة.

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