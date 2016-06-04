مصرع طفلة فى حادث تصادم سيارة على طريق بورسعيد

لقيت طفلة فى الثالثة عشرة من عمرها مصرعها، فى حادث تصادم سيارة أثناء عبورها الطريق بمنطقة محطة تحصيل رسوم السيارات بالكيلو 17 طريق بورسعيد / الإسماعيلية.

تلقى اللواء محمود الديب، مساعد وزير الداخلية لأمن بورسعيد، بلاغاً من طوارئ مديرية الشئون الصحية، بمصرع "م ح أ" 13 عاما مقيمة بمركز المنزلة، فى حادث تصادم سيارة أثناء عبورها الطريق بمنطقة محطة تحصيل رسوم السيارات، وتم نقلها بسيارة الإسعاف إلى مستشفى الحميات بحى المناخ.

تم تحرير المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار النيابة العامة التى أمرت بانتداب الطب الشرعى لتشريح الجثة للتأكد من أسباب الوفاة للتصريح بالدفن.

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