الحبس عامين لـ8 متهمين وبراءة 6 آخرين فى قضية تظاهر بدون تصريح فى الوراق

قضت محكمة جنح شمال الجيزة، برئاسة المستشار أحمد عبد الجيد، وسكرتارية سعيد موسى، اليوم السبت، بالحبس عامين مع الشغل والنفاذ لـ8 متهمين غيابيا، لاتهامهم بالتظاهر بالمخالفة للقانون، يوم 14 يناير الماضى، بمنطقة الوراق، وقضت حضوريا ببراءة 6 آخرين.

ونسبت النيابة لـ14 متهما منهم 6 حضوريا فى القضية رقم 1031 لسنة 2016، اتهامات بالتظاهر دون الحصول على تصريح وبالمخالفة للقانون، فى شارع المسبك بمنطقة الوراق، والتحريض على التظاهر، وحيازة لافتات احتوت على عبارات مؤيدة للإخوان.

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